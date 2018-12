La nuova funzionalità di Twitter sta riaccendendo la 'guerra' iOS vs Android

A volte un'aggiunta apparentemente innocua può fare parecchio rumore. E' il caso dell’ultima funzionalità implementata dalle applicazioni ufficiali di Twitter per Android e iOS. Questa mostra semplicemente in modo pubblico da quale sistema operativo per smartphone è stato pubblicato un determinato tweet.

Tutto nella norma, direte voi. Peccato che, stando anche a quanto riportato dai soliti colleghi di TechCrunch, questa semplice aggiunta abbia innescato la solita "guerra" tra i sostenitori di Android e quelli di iOS. Infatti, il social network è stato inondato da messaggi in merito a questa nuova funzionalità e in molti sono andati a scrivere messaggi non proprio di buon costume alle celebrità che non dispongono di uno smartphone particolarmente costoso.

Sembra che addirittura alcuni utenti Android si stiano lamentando per questa nuova funzionalità, in quanto altri utenti iOS stanno "prendendo in giro" coloro che non hanno un iPhone. Questa situazione ci ricorda quanto sia imprevedibile il comportamento degli utenti online e come anche una semplice e innocua funzionalità possa scatenare dei problemi non indifferenti. Potremmo star qui ore e ore a parlare di quanto non abbia alcun senso giudicare qualcuno per lo smartphone che utilizza, ma è una cosa talmente scontata che si spera non serva farlo.