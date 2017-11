La nuova missione di Bill Gates: curare l'Alzheimer

Non solo la città del futuro per Bill Gates . Il miliardario co-fondatore di, nonché uno dei filantropi più attivi a livello mondiale, ha annunciato un investimento da 100 milioni di Dollari nel Dementia Discovery Fund, un fondo che riunisce compagnie private ed organizzazioni governative sulla ricerca di una cura per l’Alzheimer.

L’investimento di Gates è personale e non è stato effettuato a nome della Bill & Melinda Gates Foundation, e saranno seguiti da altri 50 milioni di Dollari in imprese e start-up che lavorano sullo stesso campo.

Gates ha affermato che si tratta di un “problema enorme, e crescente”, che nonostante i decenni di ricerca scientifica non è stato ancora affrontato. Ad oggi, infatti, non è presente alcun farmaco in grado di rallentare la progressione dell’Alzheimer, in quanto quelli attuai non fanno altro che alleviare alcuni dei sintomi.

L’ex CEO di Microsoft si è detto ottimista sulla riuscita di questa missione, anche se i primi frutti potrebbero arrivare solo a distanza di decenni.