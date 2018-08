La nuova promozione Ho: 40 gigabyte a 7,99 Euro, ma la connessione è più lenta

Confermate le indiscrezioni della giornata di ieri. Ho Mobile, l'operatore virtuale l'operatore virtuale di Vodafone, alla mezzanotte italiana ha lanciato la nuova offerta, che include 40 gigabyte di navigazione, chiamate e messaggi illimitati verso tutti a 7,99 Euro al mese.

Il costo di attivazione, invece, è di 9,99 Euro, il che vuol dire che il primo mese il costo complessivo sarà di 17,99 Euro.

Come sempre, le SIM dovranno essere acquistate attraverso il sito ufficiale, con le relative limitazioni (500 schede al giorno per la consegna a casa ed altrettante per il ritiro in edicola), ma il consiglio è, dove possibile, di cercare un rivenditore che permetta di acquistarle sul luogo, altrimenti l'attesa per la consegna sarà di almeno 5 giorni lavorativi.

Rispetto alla promozione precedente, che non è stata prorogata, c'è però una limitazione importante, perchè i 40 gigabyte di navigazione internet sono in 4G Basic, ad una velocità massima di 30 Mbps. La scelta probabilmente è dettata dal fatto che nelle ultime settimane sono tantissimi gli utenti che hanno scelto di passare ad Ho. Mobile, congestionando la rete. Vodafone evidentemente ha scelto questa via per evitare disservizi agli utenti a garantire una connessione accettabile a tutti. Sparisce quindi il 4G+, come previsto dalla precedente promozione.

Anche in questo caso, non è prevista alcuna limitazione alla portabilità da Vodafone, che può essere effettuata senza alcun tipo di problema nonostante molti commercianti si mettano di traverso.

Ho ha già predisposto un'apposita area all'interno dell'area cliente in cui è possibile effettuare il cambio di offerta.