La nuova serie ASUS ZenFone Max debutta con il lancio di ZenFone Max Plus (M1)

ha annunciato oggi la disponibilità di, il primo modello della nuova serie ZenFone Max , l'unica famiglia di smartphone al mondo con batteria ad alta capacità.

ZenFone Max Plus è il primo smartphone di ASUS con display full-view da 5,7 pollici e dimensioni sorprendentemente compatte - l'ingombro non è infatti maggiore di quello di molti comuni smartphone da 5,2 pollici.

Grazie all'area di visualizzazione più ampia, le dimensioni compatte, la doppia fotocamera posteriore, un pratico ed efficace riconoscimento del volto e delle impronte digitali e la batteria ad alta capacità – tratto comune della intera serie ZenFone Max – da ben 4130 mAh, ZenFone Max Plus vanta una ricca serie di caratteristiche al top della sua classe, appositamente progettate per affrontare al meglio ogni avventura. ZenFone Max Plus offre dunque tutta l’energia necessaria in ogni condizione e per ogni tipo di sfida, consentendo agli appassionati di fotografia di avere una visione più ampia e realizzare immagini più belle e originali grazie a una nutrita gamma di opzioni creative - il tutto racchiuso in un corpo elegante e compatto, dalla finitura metallica e decisamente comodo da impugnare.

La nuova serie ZenFone Max è stata progettata per offrire una intera gamma dedicata di smartphone ad alta capacità. Le precedenti generazioni dei singoli modelli di smartphone ZenFone Max sono tutte diventate dei best-seller: ZenFone Max, ZenFone 3 Max e ZenFone 4 Max hanno infatti raggiunto da soli un volume complessivo di vendite che sfiora i 5 milioni di unità. La nuova serie ZenFone Max includerà varianti con diversi processori SoC (System-on-a-Chip) e dimensioni del display, ma il tratto caratteristico della gamma rimarrà la presenza di una batteria ad alta capacità e una autonomia indiscutibilmente estesa.

L’ampio display full-view da 5,7 pollici in formato 18:9 ultrawide con risoluzione Full HD+ adotta una cornice ultrasottile che assicura un’ampia area di visualizzazione con un rapporto tra display e dimensione del dispositivo pari all’80%, per godere di uno schermo esteso in dimensioni ridotte e compatte, paragonabili a quelle di un comune smartphone da 5,2 pollici. L'area di visualizzazione molto più ampia rende così estremamente coinvolgente la visione delle foto e dei video a pieno schermo e la navigazione sul web senza ricorrere continuamente allo scrolling verticale delle pagine, permettendo anche di affiancare comodamente due app sullo schermo per un reale multitasking.

Il design sottile ed elegante, la raffinata finitura metallica e il profilo dello schermo di ZenFone Max Plus con curvatura 2.5D sui bordi assicurano massimo comfort e piacevolezza d’uso, garantendo un ingombro significativamente inferiore a quello di un comune telefono da 5,7 pollici.

Con ZenFone Max Plus, gli appassionati di fotografia possono liberare la loro creatività. Oltre alla fotocamera anteriore f/2.0 ideale per selfie perfetti, ZenFone Max Plus dispone di un avanzato sistema a doppia fotocamera posteriore appositamente progettato per garantire qualità fotografica e flessibilità di scatto senza pari. La fotocamera principale PixelMaster da 16 MP adotta un obiettivo con apertura f/2.0 per realizzare foto sempre nitide e luminose, abbinato con sistema di autofocus a rilevamento di fase (PDAF) in grado di mettere perfettamente a fuoco sia i soggetti fermi che quelli in movimento in appena 0,03 secondi, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Il sistema a doppia fotocamera integra anche un obiettivo grandangolare da 120° che assicura un campo visivo del 200% più ampio rispetto alle tradizionali fotocamere per smartphone, utile per includere più persone nei propri scatti o catturare scenari più ricchi ed estesi, realizzando foto e video sensazionali in cui domini davvero il senso dello spazio. La visione grandangolare consente inoltre di realizzare scatti perfetti anche in spazi ristretti, lì dove sarebbe impossibile indietreggiare per inquadrare correttamente tutto ciò che si desidera riprendere.

Il tratto saliente della serie ZenFone Max è l’incredibile capacità della batteria, appositamente progettata per soddisfare le esigenze di chi viaggia di frequente ed è sempre in movimento o semplicemente desidera la massima autonomia dal proprio smartphone. ZenFone Max Plus usa una generosa batteria ad alta capacità e alta densità da 4130 mAh che non solo offre un'autonomia incredibile, ma contribuisce anche alle dimensioni incredibilmente compatte del dispositivo e permette di estendere l’uso del telefono fino a 26 giorni in standby, 26 ore di conversazione in modalità 3G, fino a 21 ore di navigazione web in Wi-Fi e fino a 13 ore di riproduzione video. La batteria di ASUS ZenFone 4 Max Plus ha una capacità così ampia che può essere impiegata anche come power bank per ricaricare altri dispositivi.

Il nuovo smartphone integra anche ASUS PowerMaster, una suite di tecnologie per gestire in modo intelligente la batteria, ottimizzandone l’autonomia e la durata nel tempo, garantendo così prestazioni costanti a lungo termine, oltre a consentire la funzionalità di reverse-charging e assicurare sempre la massima sicurezza. La tecnologia ASUS PowerMaster include infatti 12 diversi parametri di controllo – tra cui il monitoraggio della temperatura e la protezione da sovratensioni - con il salvataggio automatico delle impostazioni, per garantire sempre l'ottimale funzionamento della batteria e una durata nel tempo 2 volte superiore rispetto a quella di altri smartphone.

ASUS ZenFone Max Plus (M1) sarà disponibile da fine mese nelle raffinate colorazioni Deepsea Black, Sunlight Gold e Azure Silver a un prezzo consigliato di Euro 249 IVA inclusa per la versione da 3GB di RAM e 32GB di archiviazione e nella variante Deepsea Black a un prezzo consigliato di Euro 299 IVA inclusa per la versione premium da 4GB di RAM e archiviazione da 64GB.