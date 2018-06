La nuova versione di iOs vi segnalerà per quanto tempo utilizzate lo smartphone

Apple, come Google, sembra interessata a dotare iOs di una nuova funzione, in grado di calcolare non solo il tempo complessivo che passate ad utilizzare lo smartphone, ma anche di dirvi esattamente quanto tempo spendete per ogni singola app.

Una feature molto simile è già stata annunciata da Google come una delle novità che faranno parte di Android P; stando a Bloomberg la compagnia di Cupertino aspetterà fino a lunedì per annunciare il nuovo servizio, che verrà presentato assieme alla nuova versione di iOs.

Sarà raggiungibile tramite la nuova sezione "Digital Health", che troverete all'interno delle impostazioni, e vi permetterà di utilizzare una serie di strumenti utili a calcolare, in vario modo, quanto tempo dedicate allo smartphone nell'arco di una giornata. Ad esempio, potrete tenere sotto controllo il numero di volte in cui sbloccate il terminale.

Sempre secondo Bloomberg, tra le novità di iOs 12 ci saranno una versione più avanzata dell'ARKit, in grado di permettere agli utenti di usare lo stesso gioco in uno spazio virtuale condiviso, ed una serie di miglioramenti volti ad aumentare la stabilità e la velocità del sistema operativo.

Nel frattempo Apple ha rilasciato da poco iOs 11.4, la nuova versione del software che sistema il problema denominato "black dot" ed introduce alcune interessanti novità per il comparto audio.