La NVIDIA GTX 1180 sarà annunciata il 20 Agosto alla Gamescom

NVIDIA ha da poco confermato che il 20 Agosto a Colonia, in Germania, in occasione della Gamescom, terrà l'evento GeForce Gaming Celebration, nel corso del quale, con ogni probabilità, annuncerà la nuova generazione di schede grafiche, a conferma dei rumor emersi in precedenza che puntavano proprio ad un lancio previsto per fine agosto.

Nel corso del keynote, la compagnia mostrerà alcune demo esclusive che permetteranno di toccare con mano le potenzialità delle schede grafiche, ma NVIDIA promette anche altre sorprese spettacolari durante l'evento.

E' chiaro che il piatto forte della serata sarà la GTX 1180, di cui vi abbiamo a lungo parlato in vari articoli pubblicati su queste pagine nelle scorse settimane, sebbene la convenzione sul nome ancora non sia stata confermata in via ufficiale. La nuova lineup GeForce 11 dovrebbe essere composta in questo modo:

NVIDIA GeForce GTX 1180 , con data di lancio prevista per il 30 Agosto;

, con data di lancio prevista per il 30 Agosto; NVIDIA GeForce GTX 1170 , anch'essa in arrivo il 30 Settembre;

, anch'essa in arrivo il 30 Settembre; NVIDIA GeForce GTX 1160, con lancio previsto per il 30 Ottobre.

Rimane ancora alto il riserbo sulle specifiche delle nuove GPU, di cui non si conoscono ancora dettagli certi. Nonostante questo, le voci di corridoio indicano la presenza di RAM GDDR6, mentre sul fronte prezzi i rumor degli ultimi giorni sembrano indicare un cambiamento rispetto al passato.

A questo punto non resta che attendere il 20 agosto, giorno in cui, quasi certamente, potremmo vedere all'opera le tanto attese GeForce di nuova generazione.



L'evento sarà riservato non solo agli addetti ai lavori, ma sarà pubblico. Per maggiori informazioni sulla registrazione vi rimandiamo alla pagina ufficiale, disponibile attraverso questo indirizzo.