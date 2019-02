La penna spaziale della NASA compie 50 anni: ecco come acquistarla

Poche settimane fa, la NASA ha celebrato il cinquantesimo anniversario della penna spaziale, che ha accompagnato innumerevoli astronauti duranti i loro viaggi in orbita. Il suo primo volo fu infatti quello della missione Apollo 7, avvenuto nell'ottobre del 1968. Signore e signori, stiamo parlando dell'oramai famosa Fisher Space Pen.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di Wired, le penne spaziali hanno sempre accompagnato le missioni con equipaggio umano dall'Apollo 7 in poi, nonostante nel frattempo si siano sviluppati molteplici modi per scrivere in maniera digitale. Pensate che Paul Fisher, il fondatore dell'azienda produttrice chiamata Fisher Pen Company, brevettò una cartuccia d'inchiostro sigillata e pressurizzata per l'originale penna antigravità nel 1966 e che questa tecnologia rimane di fondamentale importanza ancora oggi.

L'inchiostro "tixotropico" della penna è fondamentale: "è vicino a un solido prima di essere agitato, mentre quando viene agitato diventa molto sottile, il che gli consente di fluire anche in assenza di gravità", ha affermato Matt Fisher, vicepresidente vendite e marketing dell'azienda e nipote del succitato Paul Fisher.

Per chi volesse, la penna spaziale è anche acquistabile su Amazon.it al prezzo di circa 49 euro. Insomma, se volete giocare a fare gli astronauti, ora sapete dove rivolgere il vostro sguardo.