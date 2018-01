La piattaforma da gaming Predator Orion 9000 di Acer arriva a febbraio

Il desktop da gamingdi Acer è stato un vero colpo d'occhio all'con il suo hardware di fascia alta e le intelligenti ruote integrate per permettere spostamenti più facili. Al CES, acer è tornata di nuovo con una data di rilascio più definitiva.

Il Predator Orion 9000 è dotato di un sistema di raffreddamento a liquido e dell’Acer IceTunnel 2.0 per mantenere basse la temperature. Acer ha predisposto il suo desktop da gaming per supportare più di 4 schede grafiche Radeon RX Vega per permettere una visualizzazione fotorealistica, in tempo reale ad alta risoluzione in stereo e ad alti tassi di aggiornamento. I giocatori hanno inoltre l’opzione di due schede NVIDIA GeForce GTX 1080Ti in SLI, che supportano facilmente la realtà virtuale.

Gli utenti potranno scegliere di inserire nella propria configurazione fino a 18 processori centrali all’ultima moda Intel Core i9 Extreme Edition e fino a 128 GB di memoria DDR4 a quattro canali, permettendo la gestione di tasks intensive di computing con facilità e allo stesso tempo offrendo una performance eccezionale.

Il Predator Orion 9000 sarà disponibile a febbraio per un prezzo iniziale di 1,999 dollari per la versione meno potente, non sono stati resi noti i costi per un configurazione ai massimi livelli.