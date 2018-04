La Polizia americana ha sbloccato uno smartphone con il dito di una persona morta

Il caso relativo al killer di San Bernardino ha stabilito un preoccupante precedente, in quanto ha dimostrato che gli organi di polizia spesso sono disposti a tutto pur di sbloccare gli iPhone e smartphone per ragioni legate alla sicurezza o per le indagini. A conferma di ciò, sempre dagli Stati Uniti, arriva un'ulteriore notizia.

Due detective di Largo, in Florida, nel corso di alcune indagini hanno tentato l'impossibile: sbloccare un iPhone con il dito di una persona morta. Ma non è tutto, perchè gli inquirenti si sarebbero recati direttamente a casa del defunto, per sbloccare il telefono del proprietario, che giaceva nella bara.

I detective, ed è giusto sottolinearlo, non hanno però fatto nulla di illegale, in quanto la legge non vieta completamente questo tipo di procedura, ma sono comunque stati richiamati dai parenti ed accusati di essere andati contro il codice etico e non scritto.

L'indagine aveva come protagonista Linus Phillip, un trentenne che lo scorso 23 Marzo è stato ucciso a colpi di arma da fuoco in una stazione di servizio, dopo che aveva cercato di eludere dei controlli da parte di un agente che stava tentando di perquisirlo. Le varie analisi effettuate dalla Polizia hanno portato al coinvolgimento dello stesso in un traffico di droga, con degli indizi chiave che secondo gli inquirenti sarebbero memorizzati nello smartphone.

A questo punto, i poliziotti non hanno avuto altra scelta: recarsi presso l'abitazione di Phillip e sbloccare il dispositivo con la sua impronta, nonostante fosse morto. A casa hanno trovato solo la fidanzata Victoria Armostrong, che stava vegliando sulla salma del defunto fidanzato, e non hanno avvisato nè la famiglia, tanto meno le pompe funebri, probabilmente per evitare polemiche.

Come sottolineato da molte testate americane, dal punto di vista legale la Polizia non ha commesso alcun errore, in quanto non aveva bisogno nè di un mandato di perquisizione, tanto meno hanno violato alcuna normativa sulla privacy. E' doveroso però sottolineare che la legge in questione è stata scritta in un momento storico in cui gli smartphone ancora non esistevano.