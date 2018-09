La Polizia Postale avverte: in atto tentativo di estorsione in rete, cambiate le password

Allerta della Polizia Postale in tutta Italia, per un tentativo di estorsione che potrebbe interessare molti utenti. Il tutto starebbe avvenendo attraverso una mail spam attraverso cui viene effettuato quello che è un vero e proprio ricatto, che però non ha alcuna fondamenta reale.

Nel messaggio email gli utenti vengono informati dell'hacking del proprio account di posta elettronica, per mano di un presunto gruppo di criminali internazionali. Il messaggio sostiene che il profilo è stato bucato con un virus mentre l'utente visitava un sito web per adulti, ed è proprio questo l'oggetto principale del ricatto.

Gli hacker (o presunti tali), chiedono il pagamento di una somma in cambio del loro silenzio, altrimenti si impegnano a divulgare le informazioni del sito visitato. Il pagamento ovviamente deve essere effettuato attraverso una criptovaluta.

La Polizia Postale, evidentemente sommersa da richieste e segnalazioni, ha immediatamente reso noto che nulla di tutto ciò è reale, ed in un comunicato fa sapere che "rappresenta un'invenzione dell'autore del reato, elaborata al solo scopo di gettarci nel panico ed indurci a pagare la somma illecita: è tecnicamente impossibile, infatti, che chiunque, pur se entrato abusivamente nella nostra casella di posta elettronica, abbia potuto, per ciò solo, installare un virus in grado di assumere il controllo del nostro dispositivo, attivando la webcam o rubando i nostri dati".

Il criminale non esiste, tanto meno ha a disposizione alcun filmato che ritrae gli utenti in atteggiamenti intimi. Non dispone chiaramente nemmeno delle password degli account social, motivo per cui viene sconsigliato il pagamento di alcuna somma di denaro.

La Polizia consiglia però di cambiare la password dell'account email, utilizzando caratteri complessi ed attivando l'autenticazione a due fattori. L'altro consiglio, più volte rinnovato, è di evitare di lasciare i PC incustoditi e cliccare su link ed aprire allegati di posta elettronica sospetti.