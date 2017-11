La Polizia di Stato lancia l'app You Pol: per segnalare bullismo e spaccio

Nel mondo delle app e del digitale, anche la Polizia di Stato ha deciso di mettersi al pari delle nuove tecnologie, per combattere due dei fenomeni che, purtroppo, attanagliano da tempo i più giovani.

Si chiama YouPol, ed è un’applicazione per smartphone e tablet, presentata presso un istituto professionale della Periferia di Roma da Ministro dell’Interno, Marco Minniti, ed il capo della Polizia, Franco Gabrielli.

Inizialmente operativa a Roma, Milano e Catania (l’anno prossimo arriverà in tutti i capoluoghi e ad agosto in tutte le provincie del nostro paese), l’applicazione consentirà agli utenti di segnalare, attraverso l’invio di immagini, episodi di bullismo e spaccio di droga. Il materiale inviato sarà visualizzato direttamente nelle centrali operative, ed i ragazzi saranno anche in grado di effettuare chiamate di emergenza.

“E’ un’app amica, a cui potete rivolgervi in caso di difficoltà. Lanciate il segnale, dite che c'è bisogno di un aiuto, fatelo anche in maniera anonima se volete, ma l'unica cosa che non dovete fare è voltarvi dall'altra parte” ha spiegato il Ministro, secondo cui “non c'è una società libera se in quella società prevale la violenza. Noi non abbiamo bisogno di ragazzi eroi, abbiamo bisogno di persone che pensino che facendo questo stiano facendo un qualcosa che fa bene al loro essere cittadini”.

Dello stesso avviso anche Gabrielli, il quale ha precisato che la Polizia non ha alcuna intenzione di entrare nelle vite dei ragazzi: “l’app non è uno strumento di delazione, non abbiamo bisogno di avere spioni sul territorio. È una modalità di colloquio tra le forze di polizia e i cittadini, perché abbiamo bisogno di cittadini sempre più consapevoli e che si facciano partecipi del sistema di sicurezza, a partire dai giovani. Non è uno strumento repressivo, ma preventivo. A seconda della gravità della segnalazione e del livello della violenza verranno attivate una serie di iniziative”.