La prima mappa in HD del Genoma umano ci dà nuove informazioni sulle mutazioni

Pubblicata su Science e sviluppata dalla DeCode genetics, è stata ricreata la prima mappa in alta definizione del genoma umano. Sono evidenziate le aree del nostro patrimonio genetico dove sono concentrate le possibili mutazioni. Due rivelazioni importanti.

Una nuova mappa, basata sul DNA di 150.000 islandesi. È dagli anni 90 che la DeCode genetics, di proprietà del gruppo Amegen lavora studiando e ammassando l'enorme mole di dati prodotti dall'Islanda. La mappa in HD del genoma umano arriva a 20 anni dalla prima mai ricreata, e permette di studiare due fenomeni chiave: il processo di ricombinazione, quando il patrimonio genetico degli spermatozoi si fonde con quello degli ovociti, tanto per iniziare. Ma anche la comparsa delle nuove mutazioni, delle numerose variazioni che possono comparire nel DNA, non necessariamente ereditate dai genitori.

La mappa contempla oltre 4.5 milioni di ricombinazioni e 200.000 nuove mutazioni. "Le possibili combinazioni, ossia i possibili embrioni che possono derivare dal DNA di due individui sono 70 miliardi", ha spiegato, così come riporta ANSA, Giuseppe Novelli, rettore di Tor Vergata.

I punti in cui avvengono gli scambi di materiale non sono distribuiti uniformemente, è quello che emerge con chiarezza dal lavoro di DeCode. "In alcuni punti il processo è più frequente", ha detto Novelli. Ma non solo, l'altro dato interessante è che l'età a cui i genitori hanno concepito il figlio avrebbe dei risvolti apprezzabili nel processo di ricombinazione e nella comparsa di mutazioni.