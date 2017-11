La prima missione dello Space Launch System della NASA nel 2020?

La prima missione dellodellanon potrebbe vedere la luce fino a giugno 2020, anche se ora è ufficialmente programmata per il Dicembre del 2019. A rivelarlo i funzionari della NASA, che hanno fatto chiarezza sul lancio che porterà la nuova navicella Orion nello spazio.

La missione, denominata Exploration Mission 1 (EM-1), sarà senza equipaggio, nonostante le intenzioni dell’agenzia spaziale americana di includerlo, ed aprirà la strada alle future missioni sulla Luna e lo spazio profondo.

Inizialmente previsto per Novembre 2018, il lancio è stato rinviato in quanto alcune verifiche del governo hanno trovato dei problemi tecnici, ma sarebbero sorti anche problemi burocratici con il budget, che ha reso impossibile il lancio il prossimo anno.

Nonostante il rinvio con il lancio, i test per la navicella Orion hanno subito un’accelerata. La NASA, infatti, avrebbe intenzione di condurre delle prove sul sistema di emergenza del veicolo, per proteggere l’eventuale equipaggio in caso di malfunzionamento del razzo durante il lancio. Questo sistema, battezzato Launch Abort System, è costituito da un piccolo razzo che può trasportare Orion dallo SLS.