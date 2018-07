La proposta di matrimonio vicino alla Luna è ora acquistabile, costa 125 milioni di euro

Di stranezze nel mondo ne esistono a palate, ma questa è sicuramente unica nel suo genere. Chi di voi ha mai sognato di fare la proposta di matrimonio alla sua dolce metà mentre guarda da vicino la Luna? Fermi fermi, frenate gli entusiasmi, costa 125 milioni di euro.

Il viaggio è offerto dall'agenzia francese ApoteoSurprise, specializzata in proposte di matrimonio, e sarà disponibile a partire da marzo 2022. Il tutto partirà dal NASA Kennedy Space Center di Cape Canaveral, in Florida, e seguirà circa la stessa traiettoria della missione Apollo 8 del 1968.

I due innamorati saliranno da soli all'interno del razzo e potranno completare il viaggio in piena autonomia. Per fare questo, l'agenzia mette a disposizione un corso di formazione fisica e tecnica in preparazione al viaggio. Ovviamente ci saranno anche tutti i test legati alla salute. Quest'ultimo avrà luogo 5 mesi dopo la fine dell'addestramento.

I primi momenti senza gravità saranno accompagnati dalla colonna sonora del film 2001: Odissea nello Spazio. Il viaggio durerà in totale 7 giorni, con il razzo che potrà raggiungere una velocità massima di 38.000 km/h. L'andata dura 3 giorni, con la capsula che rimane in orbita a circa 200/300 km di altitudine. Ovviamente, gli esperti seguiranno gli innamorati dalla Terra attraverso le 8 telecamere presenti all'interno della capsula. Inoltre, sono previsti 30 minuti di intimità nei quali verranno interrotte le comunicazioni con la Terra, che coincidono con il passaggio del razzo vicino al lato oscuro della Luna.

Insomma, una proposta di matrimonio spettacolare, che però in pochissimi possono permettersi.