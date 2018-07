La protezione di iOS 11.4.1 per iPhone potrebbe essere vulnerabile

Nella giornata di ieri, Apple ha rilasciato al pubblico iOS 11.4.1, la nuova versione del sistema operativo mobile che, tra le altre cose, introduce la modalità "Accessori USB", che se attivata rende impossibile sbloccare i dispositivi tramite USB.

Come vi abbiamo a lungo riportato questa mattina nella notizia dedicata, la modalità è progettata per rendere iPhone ed iPad immuni a determinate tecniche di hacking che utilizzano la connessione USB per scaricare i dati attraverso il connettore Lightning e quindi ottenere l'accesso al dispositivo anche senza avere il codice.

La modalità entra in gioco, se attivata, dopo un'ora dall'ultimo sblocco del dispositivo iOS.

I ricercatori della società di cybersicurezza, ElcomSoftware, dichiara di aver scoperto una scappatoia che ripristina il contatore di un'ora. La tecnica prevede il collegamento di un accessorio USB alla porta Lightning del dispositivo iOS, che impedisce il blocco previsto dalla modalità Accessori USB dopo un'ora.

"Quello che abbiamo scoperto è che iOS resetta il timer della modalità Accessori USB, anche se si connette all'iPhone un dispositivo USB non affidabile, che non è mai stato associato in precedenza ad un iPhone. In altre parole, una volta che l'agente di polizia ha ottenuto l'iPhone, non dovrà fare altro che collegarlo ad un accessorio USB compatibile per evitare che entri in funzione la modalità" si legge nel rapporto che sottolinea come la cosa importante sia di recuperare il telefono entro un'ora dall'ultimo utilizzo, una cosa non sempre possibile soprattutto sulle scene del crimine.

E' anche indispensabile che l'accessorio sia in grado di alimentare lo smartphone, ma si cita come esempio un normale cavo Lightning - USB3 per resettare il contatore.

Nel momento in cui si abilita la modalità, ElcomSoft riferisce che è molto difficile ottenere l'accesso, e sostiene anche che questa potrebbe essere una svista da parte della Mela.