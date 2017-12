La Rai accende di nuovo Rai 4K il 12 Novembre con un film horror

Il canale "210" di Tivùsat si riaccende il 12 dicembre, a dare il benvenuto sarà il film horror "" di Dario Argento.

L’ accensione di Rai 4K è un ottima occasione per sfruttare in modo gratuito e semplice i migliori TV con definizione Ultra HD. Il film, restaurato in occasione dei suoi 40 anni, è disponibile con risoluzione nativa 4K e sarà trasmesso in seconda serata, alle 22.52.

Per ricevere le trasmissioni in Ultra HD da tivùsat è necessario disporre di un TV compatibile con relativa CAM tivùsat. Per chi non è attrezzato di schermo Ultra HD il film sarà trasmesso in definizione standard su Rai 4 del digitale terrestre.