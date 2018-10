La RAI continua a puntare sul 4K: in arrivo anche le partite di Champions League

La RAI continua a puntare sul 4K, dopo lo straordinario successo dei programmi di Alberto Angela che nelle ultime settimane sono state trasmesse su Tivùsat in Ultra HD sui televisori compatibili. Proprio da Tivùsat è arrivato un annuncio inaspettato, ancora non confermato dalla televisione di stato.

Nella pagina "4K per tutti", infatti a fianco delle nuove puntate di Ulisse ed la nuova stagione dei Medici, compare il logo della UEFA Champions League, condito dal claim "alcune partite delle squadre italiane in Champions League", segno quanto mai evidente che la televisione di Viale Mazzini si sta preparando per trasmettere in 4K in chiaro su RAI 4K anche le partite che vedono impegnate le nostre squadre nella competizione calcistica più importante al mondo.

Ricordiamo infatti che da quest'anno e per i prossimi tre, saranno visibili su RAI le partite del sabato che vedono protagoniste le italiane. Di seguito il calendario dei gironi:

3 Ottobre, ore 21:00 - Napoli vs Liverpool;

24 Ottobre, ore 21:00 - Barcellona vs Inter;

7 Novembre, ore 21:00 - Juventus vs Manchester United;

28 Novembre, ore 21:00 - Tottenham Hotspur vs Inter;

12 Dicembre, ore 21:00 - Young Boys vs Juventus.

Per quanto riguarda i turni ad eliminazione diretta, invece, il tutto è in fase di definizione.