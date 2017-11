La RAI punta dritta alla Champions League e Coppa Italia

La RAI, smaltita la delusione e la mazzata economica generata dalla mancata qualificazione della Nazionale Italiana ai Mondiali di Russia 2018, guarda al futuro.

In particolare, secondo quanto riportato da Repubblica, i dirigenti di Viale Mazzini starebbero rivedendo la strategia per l’anno prossimo.

L’emittente nazionale, infatti, avrebbe intenzione di prendere parte all’asta per i diritti della Champions League 2018-2021, che come ormai noto sono stati già acquistati da Sky Italia, che detiene anche quelli per l’Europea League.

La RAI, infatti, starebbe trattando con la società di Murdoch per mettere in chiaro una delle partite della massima competizione continentale del Mercoledì sera, non sappiamo se delle squadre italiane (che dal prossimo anno saranno quattro) o no.

Inoltre, il giornale nazionale riferisce che la RAI starebbe anche trattando su un altro fronte, quello della Formula 1, per cui Sky vorrebbe trasmettere in esclusiva i Gran Premi d’Italia, Inghilterra e Germania.

Sempre a livello calcistico, l’ultima questione riguarda la Coppa Italia, per cui la RAI detiene i diritti della manifestazione, che però scadranno il prossimo 27 Novembre.