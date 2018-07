La rapina perfetta nell'Apple Store: rubano 26 dispositivi da 27.000 Dollari in 30 secondi

L'Apple Store di Fresno, all'interno del Fashion Fair Mall, sabato scorso è stato oggetto di una grave rapina da parte di un gruppo di malviventi, che hanno portato via oggetti per 27.000 Dollari nel giro di trenta secondi. Da poco è stato diffuso il video di sorveglianza che mostra quella che è già stata definita "la rapina perfetta".

Nel filmato si può vedere un gruppo di uomini che ruba decine di oggetti del valore di decine di migliaia di Dollari, armati di felpe e cappuccio. In totale, la refurtiva è di 26 dispositivi, per un valore totale di 27.000 Dollari.

Il tenente Mark Hudson del dipartimento di polizia di Fresno, parlando all'ABC30 News in seguito all'incidente, ha affermato che il furto ha avuto ad oggetto "diversi iPhone, iPhone 6, iPhone 7 ed 8 e persino il nuovo iPhone X".

Come si può vedere nel filmato che vi proponiamo il calce, il gruppo di malviventi appena entrato nell'Apple Store ha immediatamente iniziato a strappare laptop e smartphone dai cavi, sotto gli occhi di clienti ed impiegati. Alla fine del video un uomo si ferma davanti alla porta per impedire ai ladri di fuggire, ma viene immediatamente respinto dagli stessi.

"Un cliente era vicino alla porta per impedire loro di fuggire, ma è stato mandato ko" ha affermato lo stesso tenente Hudson. "In questo momento stiamo cercando quattro o cinque persone, in quanto crediamo che fuori ci fosse anche un autista pronto a partire. L'identikit però ci porta a cercare maschi neri tra 16 ed i 18 anni". La Polizia nota anche come i malviventi non abbiano mostrato alcuna arma.

Secondo gli investigatori, potrebbero esserci delle connessioni tra questa rapina ed una simile avvenuta lo scorso mese a San Luis Obispo.