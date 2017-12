La ricarica veloce di iPhone X ed iPhone 8? Più lente di OnePlus 5T

Negli ultimi, la sfida tra i vari produttori di smartphone si è spostata anche sul campo della ricarica veloce, una caratteristica che Apple introdotto dei nuovi iPhone 8 edma che, a giudicare da alcuni test, sarebbe inferiore a quella di alcuni concorrenti Android.

Alcuni test effettuati da Tom's Guide, utilizzando gli accessori inclusi nelle confezioni di smartphone come OnePlus 5T, LG V30, Google Pixel 2 e Galaxy Note 8, hanno mostrato che la carica veloce degli ultimi dispositivi top di gamma della compagnia di Cupertino non sarebbe veloce come sperato.

I dispositivi sono stati testati per trenta minuti di carica. L'OnePlus 5T ha raggiunto il 59% di carica in mezz'ora, mentre l'LG V30 si è fermato al 53% di autonomia. L'iPhone X ed iPhone 8 sono risultati essere comunque nella top five, fermandosi rispettivamente al 50 e 49 per cento.

Successivamente, i redattori hanno effettuato test su un'ora, ottenendo risultati simili alla prima prova. Anche in questo caso, OnePlus 5T è risultato essere il migliore, al 93 per cento, seguito dal V30 di LG all'86 per cento, iPhone X all'81%, iPhone 8 all'80 per cento ed iPhone 8 Plus al 79 per cento.

Utilizzando gli accessori USB inclusi nella confezione di iPhone, i risultati sono stati leggermente differenti: l'iPhone 8 è passato dallo 0 al 30 per cento in trenta minuti e 58% nel giro di un'ora. L'iPhone 8 Plus si è fermato al 26 e 55 per cento rispettivamente in 30 e 60 minuti, mentre l'iPhone X è risultato essere considerevolmente più lento, al 17% in 30 minuti e 37% in un'ora.