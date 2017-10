La riparazione dello schermo di iPhone X costerà 279 Dollari

L’ iPhone X è disponibile in pre-ordine dalla giornata di oggi, ed in concomitanza con l’apertura delle prenotazioni, Apple ha rilasciato alcune informazioni riguardo alle riparazioni dello smartphone, che sono anche più costose (come ampiamente prevedibile) rispetto a quelle degli altri modelli.

Se non si dispone dell’estensione della garanzia, infatti, la sostituzione dello schermo costerà 279 Dollari, il doppio rispetto a quella dell’iPhone 6 (129 Dollari) ed il 65% in più rispetto ad iPhone 8 (169 Dollari).

Tutte le altre riparazioni fuori dalla garanzia, invece, avranno un costo di ben 549 Dollari, ed anche in questo caso gli aumenti sono importanti rispetto agli smartphone della linea basti pensare per iPhone 8 questo tipo di riparazione costa 349 Dollari, mentre per il modello Plus 399 Dollari.

Come vi abbiamo riportato questa mattina, AppleCare+ per iPhone X ha subito un aumento, e la sottoscrizione costa 199 Dollari per iPhone X (contro i 129 Dollari di iPhone 8 e 149 Dollari per l’8 Plus). Se si sottoscrive questo servizio, la riparazione dello schermo di iPhone X costerà 29 Dollari, mentre le altre sostituzioni costeranno 99 Dollari.