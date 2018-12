La rivolta degli utenti Instagram per la nuova UI a scorrimento laterale

Nel pomeriggio di ieri abbiamo raccontato della novità che si sono ritrovati davanti migliaia di utenti Instagram, i quali per qualche minuti hanno avuto modo di testare la nuova interfaccia grafica a scorrimento laterale del social network, che poi è stata rimossa.

Si è trattato ovviamente di un errore della piattaforma, in quanto la funzionalità è in fase di test interno e non è ancora pronta per approdare sugli schermi di tutti gli utenti. Il capo di Instagram, Adam Mosseri, ha inviato un breve tweet in cui rende noto che le intenzioni della compagnia controllata da Facebook erano di "effettuare un test con un ristretto gruppo di utenti, ma evidentemente siamo andati oltre rispetto al previsto".

Nonostante la nuova interfaccia sia restata online per pochi minuti, sul web si è scatenata la psicosi generale, con centinaia di utenti che (come sempre accade in questi casi) si sono riversati su Twitter per protestare ed esprimere il loro disappunto nei confronti della società per una scelta che è stata definita senza mezzi termini "orribile".

In molti hanno paragonato il nuovo look di Instagram alla riprogettazione grafica di Snapchat, che è stata costretta a tornare sui propri passi a seguito della pubblicazione di una petizione online firmata da un milione di persone.

Un utente ha scritto che "quindi non solo il feed di Instagram non è più in ordine cronologico, ma ora devo anche scorrere per vedere le fotografie?".

Un chiaro avvertimento di ciò che deve aspettarsi Instagram nel momento in cui la nuova UI sarà disponibile al mondo.