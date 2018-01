La rivoluzione elettrica di Ferrari: in arrivo una supercar ed un SUV

entra prepotentemente nel mercato delle supercar elettriche, allo scopo di mettersi immediatamente in diretta concorrenza con. L'amministratore delegato del gruppo di Torino,, ha annunciato che il Cavallino produrrà una supercar elettrica ed un SUV, nonostante le smentite iniziali.

Parlando nel corso del North American International Auto Show, Marchionne però non ha diffuso alcun dettaglio specifico sulla Ferrari elettrica, ma ha comunque rivelato che le intenzioni della compagnia sono di portarla sul mercato prima della Tesla Roadster, che raggiungerà i negozi (e le strade) nel 2020.

"Se c'è il bisogno di una supercar elettrica, Ferrara sarà in prima fila" ha affermato Marchionne, il quale ha continuato dicendo che "la gente è stupita per ciò che ha fatto Tesla con le supercar. Non sto cercando di minimizzare il lavoro di Elon, ma credo che sia anche alla nostra portata".

Un commento in pieno stile Marchionne, il quale non ha risparmiato le stoccate agli altri rappresentanti del settore, che secondo lo stesso "ogni volta che si tengono questi grandi show automobilistici aumentano l'intensità dei loro proclami in modo esponenziale".

Interessante anche quanto affermato dal CEO sul settore elettrico: "non conosco nessuna azienda che sta guadagnando molti soldi con i veicoli elettrici, a meno che non siano di fascia alta e disponibili a prezzi elevati", un chiaro riferimento al prezzo che avrà la Ferrari elettrica.

Resta anche da capire se la compagnia italiana metterà qualche tipo di limite al numero di unità prodotte, come fa con le altre vetture, per preservarne l'esclusività.

Per quanto riguarda il SUV della Ferrari, Marchionne anche da questo punto di vista è stato molto evasivo sulle specifiche e la linea temporale di lancio, ma si è limitato ad affermare che sarà sia dal punto di vista tecnico che estetico in pieno stile Ferrari. "Sembrerà, indipendentemente dal tipo di veicolo, una Ferrari, ed i conducenti si sentiranno a pieno in una Ferrari, anche mentre lo guidano".

Anche sul SUV, i detrattori del manager italo-canadese hanno rivelato che solo due anni fa aveva allontanato senza mezzi termini l'ipotesi di lanciare un SUV.