La Russia ha perso un satellite da 45 milioni di Dollari per un errore col lancio

La Russia non ha mai nascosto le proprie intenzioni di dominare nello spazio, ma di recente non ha avuto molta fortuna. Gli investimenti per il programmasono stati infatti ridotti nel 2015 dal Cremlino e nel mese di aprile un inconveniente tecnico ha rinviato il lancio del primo razzo da cosmodromo di Vostochny.

Nella giornata di ieri, un team di scienziati ha annunciato di aver perso un satellite a causa di un grave problema con il lancio di un satellite per una causa che definire surreale è poco.

Si trattava del Meteor M, un satellite da ben 45 milioni di Dollari, che è stato smarrito in quanto lanciato dal posto sbagliato. Il lancio del razzo è stato effettuato lo scorso mese da Vostocnhy, ma la Roscosmos ha perso il contatto con il satellite poco dopo.

Solo successivamente si è venuto a sapere che il razzo trasportava il satellite era stato programmato con delle coordinate di partenza sbagliate, il cosmodromo di Baikonur. Una spiegazione tanto assurda quanto veritiera, che sta facendo il giro del mondo sulle principali testate del settore.

Ma soprattutto, sta gettando nell'imbarazzo più completo la Russia, con il vice primo ministro Dmitry Rogozin che ha definito il tutto "un errore di programmazione imbarazzante".

Mai, infatti, prima d'ora avevamo assistito ad un errore del genere da parte di un'agenzia spaziale governativa, e siamo sicuri che alla luce di questo disservizio non vedremo assisteremo più ad episodi di questo genere.