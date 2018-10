La S Pen del Samsung Galaxy Note 9 diventerà presto compatibile con app di terze parti

Uno dei principali punti di forza del nuovo Samsung Galaxy Note 9 è senza dubbio la S Pen, dispositivo che a differenza delle altre penne per smartphone presenta funzionalità aggiuntive grazie alla connessione bluetooth.

Tra le tante cose che la S Pen può fare troviamo la possibilità di scattare foto o cambiare musica, il tutto naturalmente da remoto. Fino ad oggi però le funzioni si fermavano alle applicazioni Samsung: l'azienda sudcoreana aveva promesso durante il lancio d'agosto che in poco tempo le software house avrebbero potuto integrare il dispositivo nelle loro app.

Oggi finalmente tutto questo diventa realtà: Samsung ha infatti rilasciato il codice necessario per implementare la S Pen nelle loro applicazioni. Tutte le funzionalità si baseranno su due possibili input: la singola e la doppia pressione. In questo modo gli sviluppatori potranno inserire questi due comandi nelle loro app, fornendo un nuovo livello di accessibilità.

Probabilmente queste funzioni andranno per la maggiore su app dedicate al business, complice anche il target a cui punta lo smartphone. Rimane comunque un po' di curiosità nel vedere come potrebbero venir implementati questi nuovi input anche su applicazioni per l'intrattenimento e la creatività, fino ad arrivare a tutti i giochi di ultima uscita come Asphalt 9: Legends o Fortnite.