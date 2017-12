La sciame meteorico delle Geminidi avrà il picco di visibilità tra il 13 e il 14 dicembre

Gli appassionati di astronomia possono gioire in questi giorni perché è già visibile in cielo lo sciame meteorico delle Geminidi e quest'anno sarà più luminoso del solito grazie ad una luna non troppo invadente. Il picco di questo sciame ci sarà tra la notte del

Lo sciame dovrebbe essere visibile con una frequenza di una meteora per minuto con buone condizioni di oscurità. Le Geminidi sono visibili ogni dicembre e non sono altro che piccoli frammenti di polvere distaccatisi dall'asteroide 3200 Phaethon. Questi detriti vanno a scontrarsi con l'atmosfera provocando un visibile lampo di luce mentre di disintegrano su di essa.

Nel cielo dovrebbero essere visibili varie meteore, ma se riuscite a tracciare il loro percorso a ritroso risalendo alla costellazione dei gemelli allora c'è un'alta probabilità che ne abbiate vista una appartenente allo sciame meteorico delle geminidi.

Gli astronomi approfitteranno della vicinanza di 3200 Phaethon per studiare questo asteroide scoperto solo nel 1983. La sua natura è ancora discussa, in quanto viene definito come un asteroide o come una cometa estinta: altre volte gli viene attribuito l'appellativo di cometa rocciosa (rock comet in inglese).

