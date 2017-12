La scienza finalmente conferma: c'era vita sulla Terra 3,5 miliardi di anni fa

In Australia occidentale sono stati scoperti quelli che sono a tutti gli effetti i fossili più antichi mai rivenuti sulla Terra , con età stimata di 3,5 miliardi di anni fa.

Si tratta della prima prova diretta di vita sul nostro pianeta, e grazie ad alcune analisi che saranno condotte dai ricercatori nelle prossime settimane, potrebbe aiutare gli scienziati ad approfondire la nostra comprensione sulle origini della vita.

Lo studio è stato pubblicato nella giornata di ieri dal Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Secondo Schopf, attraverso l'uso di uno spettometro di massa di ioni secondari (SIMS), la squadra è riuscita a determinare che i fossili sono "primitivi, ma di un diverso gruppo di organismi". Oltre a studiare la storia degli esemplari, lo studio fornisce anche alcune intuizioni su come gli organismi sarebbero potuti emergere sul nostro pianeta, e su come avrebbero vissuto nei primi anni di vita sulla Terra.

La scoperta di microfossili antichi non rappresenta certo una novità assoluta. Schopf, ed il suo team di ricerca, ne avevano parlato già nel 1993, ma per un lungo periodo di tempo i critici hanno insistito che si trattava di minerali dispari che assomigliavano a campioni biologici intrappolati in una roccia più grande. Queste nuove scoperte però sembrano aver confermato che i fossili sono di origine biologica.

Tra le diverse specie identificate all'interno della roccia, il team ha scoperto dei batteri fototrofi, che producono energia dal sole, di tipo Archea che producono metano e Gammaproteobacteria, che lo consumano. Si ritiene, inoltre, che prima della formazione di ossigeno, il metano sarebbe stato una parte fondamentale dell'atmosfera primordiale della Terra, ecco perchè questi batteri potrebbero aiutare gli scienziati a capire come i metodi di sopravvivenza dei primi organismi.

Lo studio potrebbe inoltre aiutare gli scienziati a capire non solo la formazione della vita sulla Terra, ma anche aiutarci ad espandere i metodi di ricerca di vita oltre la terra.