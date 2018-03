La scoperta degli scienziati: 'Oro e Platino vengono creati nello Spazio'

Gli scienziati sono riusciti a scoprire dettagliatamente l'come l'oro e il platino, che nascono proprio nello. Il tutto si sapeva già qualche mese fa, ma ora il processo è finalmente stato studiato a dovere e consultabile da tutti.

Le osservazioni, fatte dal telescopio Very Large Telescope (VLT) e guidate da ricercatori italiani, hanno rilevato la "creazione" di metalli pesanti in seguito alla fusione tra stelle di neutroni. L'origine di materiali come l’oro e il platino, dunque, è proprio lo Spazio. Ciò che segue l'esplosione, infatti, è una "kilonova", un fenomeno durante il quale il materiale rilasciato dalla collisione delle stelle di neutroni viene lanciato violentemente lontano nello spazio dando origine a processi di nucleosintesi di elementi pesanti.

Alcuni nuovi studi basate sulla luce mostrano che i metalli pesanti vengono successivamente distribuiti in tutto l'universo. Gli scienziati hanno inoltre avuto la prima conferma diretta che le collisioni tra stelle di neutroni creano anche i cosiddetti "lampi di raggi gamma" (Gamma-Ray Burst, GRB). La scoperta era già stata fatta qualche messe fa, ma ora sono emersi diversi ulteriori dettagli, motivo per cui il Financial Times ha pubblicato un interessante articolo in cui spiega tutto il processo di "creazione" dell'oro e affini.