La settimana del Bitcoin: dai 15.000 Dollari di domenica al nuovo record di 18.000

Si sta chiudendo una nuova settimana di contrattazioni per il Bitcoin , la criptovaluta più famosa al mondo di cui vi abbiamo a lungo parlato su queste pagine nel corso degli ultimi giorni, complice anche il valore che ha raggiunto.

E' stata l'ennesima settimana da record per la moneta virtuale del momento, che ancora una volta ha incrementato il proprio valore complessivo, facendo aumentare ulteriormente le speculazioni sulla tanto temuta e paventata bolla finanziaria pronta ad esplodere.

Ma vediamo insieme qual è stato l'andamento del Bitcoin negli ultimi sette giorni. L'andamento, come si può vedere dal grafico presente in calce, fornito gentilmente da Coinmarketcap, che prendiamo da sempre come punto di riferimento per riportare le quotazioni delle principali criptovalute, è stato altalenante, per poi stabilizzarsi tra venerdì ed oggi.

Il prezzo di partenza registrato Domenica 10 Dicembre era di poco superiore ai 15.000 Dollari, e soprattutto nelle successive 24 ore la moneta ha registrato delle vere e proprie montagne russe, che l'hanno portata addirittura a 13.000 Dollari, un valore bassissimo rispetto a quello dei giorni successivi.

Lunedì, complice anche l'approdo nella borsa di Chicago, però il Bitcoin ha iniziato a riguadagnare terreno, stabilizzandosi al di sopra dei 16.800 Dollari, per poi toccare quota, nel momento in cui vi stiamo scrivendo, 18.694,40 Dollari, con una capitalizzazione di mercato di 313 miliardi di Dollari. I 19.000 Dollari sono vicinissimi.