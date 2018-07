La social media manager di Cristiano Ronaldo guadagna 250 mila euro a post

Si torna a parlare di Cristiano Ronaldo. Nelle ultime settimane, le notizie del fenomeno portoghese si sono più volte incrociate con quelle del mondo della tecnologia, come ampiamente raccontato su queste pagine quando abbiamo riportato gli spaventosi numeri social del cinque volte Pallone D'Oro e dell'impatto registrato sui profili della Juventus.

Cristiano Ronaldo, infatti, da sempre tiene molto alla sua immagine, non solo come atleta ma anche come personaggio pubblico.

Nella giornata di oggi, il Corriere dello Sport è tornato sull'argomento, in concomitanza con l'inizio degli allenamenti di CR7 con la Juventus, ed ha svelato un interessante retroscena.

A quanto pare, infatti, l'ex Real Madrid avrebbe assunto come social media manager la figlia del suo procuratore ed amico, Jorge Mendes, che nella trattativa ha avuto un ruolo centrale avendo mediato tra Real Madrid e Juventus.

Ciò che salta immediatamente all'occhio però è il fatto che Marisa Mendes, la figlia dell'amico, guadagnerebbe 250.000 Euro per ogni contenuto pubblicato sugli account ufficiali social di Ronaldo. Evidentemente prima CR7 lo gestiva autonomamente, ma gli impegni con gli sponsor e soprattutto quelli sportivi l'hanno spinto ad assumere una social media manager, che è stata ricoperta d'oro. Da qui si spiega anche l'aumento della frequenza dei post sui social.