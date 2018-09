la sonda MAVEN festeggia i quattro anni di attività attorno a Marte con un selfie

Ieri la navicella spaziale MAVEN della NASA ha celebrato quattro anni in orbita Marziana, durante i quali ha studiato l'atmosfera superiore del pianeta rosso e come questa interagisca con il Sole ed il vento solare. Per celebrare l'occasione, è stato rilasciato un di selfie scattato dal veicolo spaziale.

MAVEN ha scattato l'immagine catturando le lunghezze d'onda ultraviolette riflesse sulla sua stessa struttura esterna. L'immagine è stata ottenuta tramite lo strumento IUVS (Imaging Ultraviolet Spectrograph) che normalmente è puntato verso l'atmosfera marziana. Lo strumento IUVS è montato alla piattaforma tramite un braccio da 1,2 m, ed ha la libertà di ruotare in modo tale da inquadrare anche MAVEN stessa. Il selfie è stato realizzato con 21 scatti, uniti successivamente.

lo scatto in questione è disponibile al link fornito dalla NASA: (il selfie di MAVEN).

"MAVEN ha avuto un enorme successo", ha dichiarato Bruce Jakosky, principale investigatore di MAVEN dell'Università del Colorado, Boulder. "Il veicolo spaziale e gli strumenti continuano a funzionare come previsto, e non vediamo l'ora di esplorare ulteriormente l'atmosfera superiore marziana e la sua influenza che ha sul clima".

La missione è stata lanciata il 18 novembre 2013 ed è andata in orbita attorno a Marte il 21 settembre 2014. Durante il suo periodo di attività attorno a Marte, MAVEN ha risposto a molte domande sul Pianeta rosso. La navicella ha effettuato molte scoperte ed ha ottenuto diversi risultati scientifici: Ad esempio ha acquisito prove circa la relazione che sussiste tra la perdita di atmosfera nello spazio ed il cambiamento climatico che sta avvenendo Marte.

Inoltre ha determinato che la perdita di ioni dell'alta atmosfera è circa 10 volte più ingente durante il manifestarsi di una tempesta solare.

Ha poi scoperto due nuovi tipi di aurore marziane, denominate aurora diffusa e aurora protonica. Nessuno dei due tipi di aurora ha una connessione diretta al campo magnetico locale o globale di marte, connessione che sussiste invece nelle classiche aurore terrestri.

MAVEN ha anche effettuato osservazioni dirette su di uno strato di ioni metallici nella ionosfera di Marte, che risulta essere il primo rilevamento mai effettuato su di un pianeta diverso dalla Terra. E' stato determinato che gli ioni sono prodotti da un costante afflusso di polvere interplanetaria in arrivo.

L'osservazione più interessante risulta però essere quella relativa ai livelli di C02 del pianeta rosso: Ha osservato che la maggior parte dell'anidride carbonica è stata dispersa nello spazio e che non ne è rimasta a sufficienza per terraformare il pianeta riscaldandolo, anche se la CO2 fosse reimmessa nell'atmosfera.

L'anno prossimo, gli ingegneri avvieranno una manovra di aerobraking ("aerofrenaggio") della navicella attraverso l'atmosfera superiore di Marte, in modo tale da rallentarla. Ciò ridurrà l'altitudine di MAVEN migliorando la sua capacità di comunicazione con il rover sulla superficie.

MAVEN ha completato la sua missione principale nel novembre 2015 ma da allora ha continuato a condurre le analisi sull'alta atmosfera di Marte. è il risultato di una grande collaborazione:

Il principale team di ricerca di MAVEN ha sede presso il Laboratorio di fisica atmosferica e spaziale dell'Università di Colorado, a Boulder, mentre è il Goddard Space Flight Center della NASA a Greenbelt, nel Maryland, a gestire il progetto. E' coinvolta anche la Lockheed Martin, che ha costruito la navicella spaziale ed è responsabile delle operazioni della missione. L'Università della California presso il Berkeley's Space Sciences Laboratory ha invece fornito quattro strumenti scientifici per la missione. Infine Il Jet Propulsion Laboratory della NASA a Pasadena, in California, fornisce supporto per la navigazione ed il Deep Space Network, oltre all'hardware per le telecomunicazioni.