La sonda spaziale Voyager 2 potrebbe essere vicina allo spazio interstellare

Dopo più di 40 anni di viaggio, iniziato nel lontano 20 agosto del 1977, la sonda Voyager 2 starebbe raggiungendo lo spazio interstellare. Infatti, dopo più di 17,7 miliardi di chilometri dalla terra, ovvero circa 118 AU (1 AU è all'incirca la distanza tra la terra e il Sole), la sonda ha rilevato un incremento nell'intensità dei raggi cosmici.

Fin dal 2007 Voyager 2 sta viaggiando nella parte più esterna dell'eliosfera, una bolla gigantesca che circonda il Sole ed i pianeti. Il vento solare emesso dalla nostra stella, composto da particelle cariche, si oppone alla pressione del mezzo interstellare, un gas di idrogeno ed elio che riempie la Via Lattea. Così come mostra l'immagine in calce alla news, la sonda spaziale sarebbe vicina all'eliopausa, la parte finale dell'eliosfera, già superata da Voyager 1 nel 2012.

Voyager 2 sarebbe quindi la seconda sonda spaziale umana a raggiungere lo spazio interstellare. Infatti recentemente ha misurato un aumento del 5% del tasso di raggi cosmici che la colpiscono, particelle ad alta energia che nascono al di fuori del sistema solare. L'eliosfera blocca parte di questi raggi cosmici, dunque è plausibile pensare che la sonda sia prossima a raggiungere l'eliopausa, il confine prima dello spazio interstellare. Anche Voyager 1 ha rilevato un'aumento dei raggi cosmici prima di arrivarci.

Voyager 2 è partito prima di Voyager 1, ma le orbite che hanno percorso sono diverse. Qui su Everyeye è possibile leggere la descrizione della loro epopea, nonché dei diversi viaggi che hanno compiuto. Il fatto che Voyager 2 stia per avvicinarsi all'eliopausa con 6 anni di ritardo è scientificamente utile per rilevare il movimento dell'eliopausa stessa, che si muove verso l'interno e verso l'esterno durante i cicli del Sole che durano 11 anni.