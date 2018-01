Rallentamenti iPhone: nuove informazioni sulla sostituzione delle batterie

Con il passare delle ore, emergono sempre più indicazioni sul programma di sostituzione messo in atto da Apple per le batterie degradate che hanno portato al rallentamento degli iPhone più datati.

Il gigante di Cupertino, infatti, qualche giorno fa ha deciso di scontare la sostituzione delle batterie per gli iPhone 6 e successivi a 29 Dollari, al posto dei canonici 79 Dollari richiesti in precedenza.

Il programma è già attivo negli Stati Uniti, ma Apple ha comunque rivelato che per alcune unità le disponibilità potrebbero essere limitate.

Da qualche istante ci giunge notizia che la sostituzione delle batterie sarà garantita da Apple nei Genius Bar degli Store sparsi in tutto il mondo indipendentemente dai test di diagnostica che saranno effettuati nei negozi, il che vuol dire che anche se il test dovesse risultare negativo, il personale sarà tenuto a garantire la sostituzione della batteria al costo annunciato in precedenza, che sarà valido fino a Dicembre 2018.

Nelle ultime ore molti dei nostri utenti ci hanno segnalato di aver contattato il servizio clienti italiano di Apple, per conoscere i dettagli del programma anche in Italia.

La sostituzione della batteria avrà un costo di 29 Euro, ma sarà necessario fissare un appuntamento attraverso il sito web o tramite Apple Care per effettuare la procedura in uno degli Apple Store. In alternativa, sarà anche possibile effettuare il tutto attraverso i corrieri, ma le spedizioni saranno a carico dei clienti.

Infine, secondo quanto raccolto da MacRumors, Apple starebbe anche rimborsando i costi di sostituzione alla batteria per tutti i possessori di iPhone 6 o successivi che hanno effettuato la procedura prima del 30 Dicembre.