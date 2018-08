La Space Force di Trump è vicina a diventare reale: emergono i primi dettagli

L'ordinanza di Donald Trump di creare la Space Force è pronta a diventare operativa, e quindi reale. Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, infatti, secondo quanto riportato da Defense One si starebbe già adoperando per creare il nuovo ramo militare, anche se il Congresso ancora non ha approvato l'ordinanza.

I dirigenti del Dipartimento della Difesa inizieranno a creare tre dei quattro dipartimenti della Space Force nei prossimi mesi, che secondo Defense One prevede la creazione di un comando spaziale americano da far diventare operativo entro la fine del 2018 e che avrà l'obiettivo di vegliare sulle operazioni spaziali attraverso le forze armate.

Il Pentagono starebbe spingendo per far si che il capo del Comando Spaziale dell'Aeronautica Militare USA venga nominato capo della divisione ad oggetto. I funzionari si starebbero anche muovendo per far si che la forza operativa spaziale veda la luce, includendo personale (compresi i civili) provenienti da tutto l'esercito.

Quest'ultimo ramo dovrebbe diventare rapidamente pronto, con gli esperti che andrebbero agli European and Indo-Pacific Commands entro l'estate del 2019.

La proposta, presentata dal vice segretario alla difesa Patrick Shanahan, porterebbe anche ad un'importante revisione del modo attraverso cui i militari acquistano, sviluppano e lanciano i satelliti, ma è previsto a sorpresa un ruolo più importante per le società spaziali private.

E' previsto anche un ramo dell'agenzia che dovrebbe supervisionare lo sviluppo spaziale e che nelle intenzioni dovrebbe subentrare gradualmente nei processi di acquisizione attualmente in corso e gestiti dalle singoli filiali.

Non è chiaro se la proposta rimarrà tale o se sarà accettata, in quanto ci sono non poche perplessità a livello di budget e gestione.