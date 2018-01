La Stazione Spaziale Cinese Tiangong-1 cadrà sulla Terra a Marzo

Secondo quanto affermato da alcuni siti specializzati, a fine marzo cadrà sulla terra una Stazione Spaziale Cinese di nome, ma nonostante questo non vi è alcun motivo di preoccupazione.

I veicoli e satelliti che cadono sulla Terra, infatti, durante la discesa vengono bombardati da piccole particelle presenti nell'atmosfera superiore del Pianeta, che rende gli oggetti talmente piccoli che spesso si bruciano quando entrano in contatto con l'atmosfera.

Il problema del Tiangong-1 è rappresentato dal fatto che è piuttosto massiccio. Lanciata nel 2011, la Stazione Spaziale è la prima mandata in orbita dalla Cina. Il modulo pesa quasi 19.000 chilogrammi, il che lo rende abbastanza grande, ma secondo le stime solo una percentuale che va tra il 10 ed il 40 per cento della sua superficie dovrebbe toccare la Terra.

Di solito, in casi come questi gli astronomi mettono in atto un piano che permette loro di recuperare e sbarazzarsi dell'oggetto al termine delle missioni. Per gli oggetti di grandi dimensioni, inoltre, spesso il carburante viene riciclato per scopi terzi. In alternativa, vengono utilizzati altri veicoli spaziali a motore per agganciarli e portarli al sicuro.

Non è però il caso del Tiangong-1, la cui durata massima era prevista per il 2013, ma la Cina ha deciso di prorogare il termine della missione per altri due anni. Nel 2016 però l'Agenzia Spaziale Cinese aveva annunciato di aver perso il controllo ed il contatto della Stazione Spaziale.

Attualmente la caduta è in fase di monitoraggio da parte delle agenzie spaziali più importanti, e la caduta dovrebbe avvenire in un'area molto estesa, ma occupata per la maggior parte dall'Oceano, e Terra disabitata.

Le probabilità che colpisca qualche essere umano sono di 1 su 10.000. In oltre 50 anni di missioni spaziali, solo una persona è stata colpita da detriti spaziali: si tratta di Lottie Williams, che fu colpita da un piccolo pezzo di un razzo che la sfiorò mentre passeggiava.

La buona notizia è rappresentata dal fatto che Tiangong-1 aiuterà gli esperti a perfezionare i propri modelli di previsione per la caduta dei detriti spaziali.