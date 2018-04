La Stazione Spaziale Tiangong 1 sulla Terra stanotte. Ecco dove potrebbe schiantarsi

Inizialmente attesa per questa mattina , la Stazione Spaziale Cinesedovrebbe raggiungere l'atmosfera terrestre tra la notte di oggi, 1 Aprile, e domani mattina.

A tal proposito, il Dipartimento di Protezione Civile, che aveva messo in preallarme gli utenti italiani, ha diffuso da qualche ora un breve bollettino in cui fa il punto sulle operazioni di rientro della Stazione Spaziale Cinese sul nostro pianeta.

"Da marzo 2016 Tiangong 1 ha iniziato una lenta e progressiva discesa sulla Terra. La stima dell’Agenzia spaziale italiana di rientro in atmosfera, soggetta a variazioni in funzione dell’evoluzione del flusso solare e tempeste geomagnetiche, prevede come data nominale il 2 aprile 2018 alle ore 01:17 UTC (03: 17ora italiana del 2 aprile 2018) con incertezza e intervalli di confidenza (cioé intervalli di probabilità) pari a

± 2,72 ore con intervallo di confidenza 80%; ± 5,5 ore con intervallo di confidenza 95%" si legge nella breve nota pubblicata sul sito web ufficiale.

La stessa Protezione Civile, inoltre, ha anche diffuso una mappa in cui vengono evidenziati i possibili luoghi d'impatto per la Tiangong 1 a livello italiano. Come ampiamente preannunciato, sono le regioni del centrosud quelle più in "pericolo", ma secondo alcuni ricercatori è altamente probabile che i frammenti della Stazione Spaziale cadano in mare.