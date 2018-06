La storica collina verde di Windows XP? Esiste ed ecco dove si trova

Come ben saprete, Windows XP disponeva di un singolare sfondo alla prima accensione: una collina verde che ha fatto storia e che è diventata con gli anni un simbolo di quella versione del sistema operativo di Microsoft. Ebbene, quel luogo esiste sul serio.

Infatti, lo sfondo in questione, noto come "Bliss", non era altro che una foto scattata dal fotografo Charles O'Rear nel 1998. Sembra proprio che il tutto sia avvenuto durante una piccola pausa dalla guida che O'Rear si era preso in uno dei suoi soliti tragitti che percorreva la Wine Country a nord della California. Il tutto mentre il fotografo stava andando a trovare la fidanzata, che sarebbe poi diventata sua moglie. La macchina fotografica utilizzata fu una Mamiya RZ26 con pellicola.

Non ci sono informazioni certe in merito al come Microsoft abbia trovato questa foto online ai tempi, ma sembra che la società californiana abbia pagato molti soldi a O'Rear per ottenerne i diritti. D'altronde, la mossa sembra essere stata azzeccata, visto che "Bliss" ha ottenuto una popolarità tale da avere persino una pagina dedicata su Wikipedia. Ebbene, da qui apprendiamo che la collina in questione si trova a queste coordinate con Google Maps. Qui sotto, invece, trovate una foto di come era quel posto nel 2006 e, più sotto, nel 2017.

Probabilmente qualcuno di voi lo sapeva già, ma abbiamo ritenuto interessante condividere con tutti questa "scoperta".