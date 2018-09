La 'strada solare': in Francia i pannelli solari fanno da manto stradale

Pannelli solari usati come manto stradale. Questa è una delle tante applicazioni in fase di test in Francia per cercare di rilanciare il settore dell'energia rinnovabile. Tuttavia, stando a quanto riportato dai colleghi del The Conversation, non si tratta di un'idea particolarmente brillante.

Come riportato anche da HwUpgrade, tutto iniziò quattro anni fa, quando una campagna marketing diventata virale annunciò l'utilizzo di pannelli solari al posto del classico manto stradale in asfalto, ovviamente per cercare di ridurre l'inquinamento sfruttando l'energia rinnovabile prodotta da questi ultimi.

Peccato che i pannelli in questione non abbiano ottenuto i risultati sperati per diversi motivi. Innanzitutto, essendo utilizzati come manto stradale, essi non possono essere ruotati e mantengono sempre la stessa angolazione, risultando quindi meno prolifici rispetto alle loro controparti presenti sui tetti.

Oltre a questo, però, i pannelli solari in strada vedono più spesso zone d'ombra, visto il continuo passaggio di veicoli sopra di essi. Inoltre, per resistere al passaggio di mezzi pesanti, i pannelli devono disporre di strati di vetro più spessi del normale, cosa che va ad aumentare i costi e a ridurre la quantità di luce assorbita. Come se non bastasse, essi chiaramente si sporcano molto più facilmente rispetto a quelli posti sui tetti.

Il test svolto nella città francese Tourouvre-au-Perche ha fatto emergere che il tutto non conviene. In particolare, il percorso, che offre una potenza di 420 kW in 2800 metri quadrati, ha avuto un costo di realizzazione pari a circa 5 milioni di euro, ovvero circa 12.000 euro per kW. Nonostante questo, la resa attuale, si aggira attorno ai 410 kW, ovvero circa 150.000 kWh l'anno. Si tratta di dati abbastanza bassi se paragonati alle "normali installazioni". Infatti, il vicino stabilimento solare di Cestas dispone di un rapporto costi/produzione decisamente maggiore, producendo il triplo dell'energia a un costo di circa 1200 euro per kW.

Insomma, sembra essere ancora presto per la diffusione di "strade solari", ma il tentativo è risultato comunque interessante.