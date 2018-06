La tecnologia Wi-Fi sta per ricevere uno degli aggiornamenti più importanti il WPA3

I device che sfruttano il Wi-Fi usano da diverso tempo gli stessi protocolli di sicurezza, che ormai risultano parecchio datati. La Wi-Fi Alliance, l'ente che gestisce gli standard relativi a questa tecnologia, sta cominciando quindi a certificare i primi prodotti in grado di supportare il WPA3, successore del WPA2 che è in circolo dal 2004.

Grazie al WPA3, tutti i congegni dotati di connessione senza fili riceveranno un significativo upgrade per quanto riguarda i sistemi di sicurezza. Innanzitutto sarà molto più difficile per gli hacker indovinare la password, dato che ad ogni accesso dovranno reinserirne una nuova; inoltre questo protocollo permette di limitare drasticamente l'accesso ai dati una volta sbloccato il device.

Dal punto di vista dell'utente, con l'introduzione del WPA3 non verrà modificato alcun menù e l'esperienza d'uso rimarrà tale e quale a prima: verrà sempre chiesto di inserire il relativo codice di sicurezza prima di potersi connettere ad internet, codice che potrà essere digitato nelle stesse modalità disponibili con il WPA2.

Aumenterà anche la protezione in caso di attacchi offline: gli hacker sfruttano questo metodo per intercettare uno scambio di dati proveniente dalla vostra linea, per poi dirottarlo verso un PC esterno e provare così ad indovinare la password del vostro router, tentativo dopo tentativo. Un metodo del genere viene reso totalmente inutile dai nuovi standard introdotti con il WPA3, dato che i malintenzionati non avranno il tempo utile per fare numerosi tentativi, a causa del breve lasso di tempo in cui il codice rimane valido.

Anche i dati più vecchi verranno resi inaccessibili, in modo che anche se gli hacker dovessero riuscire ad accedere ai vostri device, non sarebbero comunque in grado di estrapolarne le informazioni più datate.

Stando alla Wi-Fi Alliance, il WPA3 comincerà a prendere piede nel mercato a partire dal prossimo anno: al momento questo protocollo non è obbligatorio, nemmeno sui prodotti nuovi.