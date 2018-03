La tempesta di Giove vista con sfumature rosa in una foto di Juno

Anche questa settimana la NASA ha pubblicato una foto della sonda spazialeche orbita attorno al gigantesco pianeta Giove. Per ammirare l'immagine in tutta la sua interezza potete andare direttamente in fondo a questa news.

La foto è stata scattata quando l'orbiter si trovava sopra l'emisfero nord il 7 febbraio, durante la sua undicesima orbita attorno al pianeta gassoso. La distanza dallo strato di atmosfera più alto è di circa 12.000 km.

Come sempre, il risultato è frutto del lavoro di cittadini che hanno modificato una delle "raw images" pubblicate sul sito della NASA. Per risaltare i dettagli della tempesta i colori sono stati opportunamente saturati, così da evidenziare le sinuose linee dei vortici.

La luce proviene dalla destra e le nubi più in rilievo risultato più chiare rispetto a quella più basse.

Recentemente la NASA ha reso pubbliche le scoperte di Juno riguardo alla profondità della grande macchia rossa di Giove. Nel prossimo link troverete dettagli sul mistero delle aurore polari di Giove, delle quali ad oggi non si capisce perché aumentino la loro luminosità in modo indipendente l'una dall'altra. In quest'ultima news troverete un'immagine suggestiva del crepuscolo del pianeta.