La Terra come Sim City nelle nuove immagini satellitari laterali

A tutti prima o poi sarà capitato di giocare a Sim City, il gestionale/manageriale di Maxis, che consente ai videogiocatori di vestire i panni di un sindaco che deve costruire una città da zero. La società di imaging satellitare PlanetLabs è riuscita a trasformare la Terra in Sim City, almeno nelle ultime immagini diffuse.

Il tutto perchè invece di inquadrare il nostro pianeta dall'alto verso il basso, i satelliti hanno catturato le immagini da vari angoli obliqui, creando una visione che ricorda il gestionale cittadino distribuito da EA Sports.

Robert Simmon, lo scienziato di PlanetLabs che in precedenza ha collaborato con la NASA, in un post pubblicato ha diffuso alcuni nuovi dettagli sul set di immagini, che comprendono delle visioni eccezionali da Riyadh, Arabia Saudita, Mont Fitz Roy, Houston, Texas, Bilbao, Spagna e Shanghai. Le immagini, visualizzabili a questo indirizzo, sono mozzafiato e forniscono delle viste esclusive del nostro pianeta.

Planet Labs utilizza delle costellazioni di satelliti in miniatura CubeSat denominati Doves che vengono lanciati come carichi utili secondari nel corso delle missioni missilistiche. Questi fotografano la Terra ogni giorno fino ad una risoluzione ottica di circa 3-5 metri. La maggior parte delle volte, PlanetLabs li affitta a varie industrie per usi agricoli, minerari e per la gestione delle emergenze. La frequenza delle immagini consente alle aziende di monitorare quotidianamente i vari territori e di pianificare meglio eventuali azioni.

La particolarità di questi satelliti è data dal fatto che sono in grado di fotografare la terra obliquamente e non verticalmente, come avviene di solito, mostrando l'altezza dei vari edifici o montagne.

Le differenze sono notevoli. Simmon ha ad esempio mostrato il Monte Fitz Roy, che vi proponiamo in calce. Come si può vedere, le differenze sono notevoli. "La vista è completamente diversa. Le montagne raggiungo un'altezza diversa, le valli riguadagnano profondità e gli elementi di sfondo si allontanano. E' come ottenere una vista dal finestrino di un aereo da 450 chilometri" ha affermato.