La terrificante rappresentazione di un incendio secondo The Weather Channel

Le previsioni meteo fuori dall'Italia sono decisamente più accattivamenti: ognuno può esprimere la sua preferenza verso la visione nostrana più conservativa e quella fornita da The Weather Channel, che ha deciso di impiegare la realtà mista per dare un'idea decisamente più realistica di quello che succederebbe qualora ci fosse un incendio.

Il video è visibile in calce alla news e mostra una giornalista in una zona di montagna nel mezzo di un bosco che spiega gli effetti disastrosi che può avere un incendio. Il filmato inizia con Stephanie Abrams nel mezzo di una foresta in una giornata soleggiata, che non tarda a diventare la scena di un vero e proprio inferno vivente.

Bastano cespugli secchi, aria calda e venti forti per poter alimentare un piccolo incendio che l'80% delle volte sarebbe causato da un essere umano: una piccola scintilla è sufficiente se le prime tre condizioni vengono soddisfatte. Secondo la giornalista "questo tipo di incendi arrivano a distruggere un intero campo di calcio in un secondo".

La rappresentazione dell'incendio è stata realizzata sfruttando la realtà mista ed è analoga a quella che abbiamo già visto nel mese di settembre per l'uragano Florence in Carolina, a nord degli Stati Uniti. Nella ricostruzione tridimensionale realizzata con l'Unreal Engine sono state mostrate macchine che galleggiano sull'acqua caduta dal cielo e raffiche di vento per rendere l'idea. Uno scenario che rendeva l'idea della potenza distruttiva dell'uragano.

Stephanie Abrams spiega qual è la potenza distruttiva di questi eventi e come il cambiamento climato ne ha influenzato la frequenza e la loro estensione. Nel video viene mostrato come questi fuochi potrebbero arrivare nei luoghi abitati e causare anche morti.