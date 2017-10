La tesi di Stephen Hawking manda in tilt il sito dell'Università di Cambridge

Qualche giorno fa su queste pagine vi abbiamo parlato della pubblicazione, da parte dell’Università di Cambridge, della tesi di laurea di Stephen Hawking , il famoso cosmologo famoso in tutto il mondo per le sue teorie sui buchi neri.

Il riscontro, a quanto pare, sarebbe andato anche oltre le più rosee aspettative, perchè il documento, datato 1966, ha letteralmente mandato in sito web dell’ateneo.

“Abbiamo avuto una risposta enormemente positiva nei confronti della decisione del professor Hawking di pubblicare e rendere disponibile gratuitamente per il download la propria tesi di laurea, registrando 60.000 download in meno di 24 ore” ha affermato Stuarts Roberts, un portavoce dell’Università, alla CNN. “Il risultato di questa enorme risposta è tangibile da tutti coloro tendano di collegarsi al nostro sito web, che per alcuni minuti è risultato non disponibile o estremamente lento”, continua orgoglioso Roberts, felice a nome di tutto l’ateneo per lo straordinario successo ottenuto.