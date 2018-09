La Tesla Model S era vulnerabile: le chiavi potevano essere clonate

Tesla è da sempre molto attenta alla sicurezza delle proprie vetture, ma alcuni ricercatori hanno scoperto un exploit, fortunatamente corretto, che avrebbe potuto permettere agli hacker di aggirare la crittografia sulle chiavi, rendendo estremamente facile la clonazione e quindi il furto del veicolo.

Gli ingegneri di KU Leuven infatti hanno scoperto che i fob utilizzavano un cifrario a 40 bit per memorizzare i codici del veicolo.

In un test è stato dimostrato che una volta ottenuti i due codici da uno specifico fob, bastava utilizzare le chiavi di crittografia per scoprire quello adatto a sbloccare una determinata vettura.

I ricercatori sono anche stati in grado di creare una tabella di dati per le coppie di codice che avrebbero potuto consentire di trovare la chiave di crittografia adatta per clonare qualsiasi Model S. L'attrezzatura necessaria per effettuare la procedura è facile da acquistare ed anche economica: bastava un Raspberry Pi, due radio, delle batterie ed un disco portatile per memorizzare le chiavi. E soli 1,6 secondi di tempo.

L'exploit fortunatamente è stato corretto ed i Model S prodotti da giugno in poi includono una crittografia più difficile da aggirare, ma Tesla ha anche messo a disposizione un aggiornamento di sistema che consente ai clienti con auto più datate di passare ai sistemi più sicuri. Nel mese di agosto inoltre Tesla ha introdotto una funzionalità opzionale che richiede l'immissione di un codice PIN sul touchscreen per avviare il veicolo, il che vuol dire che la sola chiave potrebbe risultare praticamente inutile.

KU Leuven ha anche affermato di aver informato Tesla del problema nell'agosto del 2017, ma la compagnia di Elon Musk ha impiegato un pò per verificare la ricerca, sviluppare la correzione ed inserirla nei sistemi di produzione.

Il team però ritiene che anche le macchine targate McLaren, Karma e Triumph potrebbero essere a rischio, in quanto il problema non riguarda le vetture ma i fob prodotti da Pektron.