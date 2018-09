La truffa dell'SMS da MediaWorld: l'estrazione dei 25 fortunati acquirenti non esiste!

Ci risiamo: malintenzionati che si spacciano per aziende famose e affidabili. Questa volta è successo con MediaWorld, con i truffatori che utilizzano il nome della nota catena di negozi per cercare di ottenere i dati degli utenti. Vediamo assieme dettagliatamente il tutto.

In particolare, il tutto avviene tramite un semplice SMS, che a un primo sguardo poco attento sembra essere stato inviato da MediaWorld. Infatti, il nome che compare nel posto riservato al mittente è proprio quello della nota catena di negozi. Tuttavia, si intuisce subito che il testo del messaggio non può essere stato inviato da un'azienda di quel calibro.

"Congratulazioni, I nostri risultati dell'estrazione sono noti oggi! Sei uno dei 25 fortunati acquirenti". Il tutto ovviamente seguito da un link diverso per ogni utente, che abbiamo oscurato per ovvi motivi. Abbiamo analizzato quest'ultimo con i giusti strumenti e abbiamo scoperto che induce l'utente a rispondere a uno di quei sondaggi che spesso si vedono online, che probabilmente cercheranno di ottenere informazioni sull'utente o peggio di attivare costosi abbonamenti non richiesti, come spesso avviene in questi casi. Ovviamente, nel caso doveste riceverlo, ignoratelo e non cliccate mai sul link, visto che non esiste un'estrazione di questo tipo.

La truffa sembra essere particolarmente diffusa, visto che è finita anche nelle mani del noto sito BufaleUnTantoAlChilo e abbiamo ricevuto diverse segnalazioni in merito. Stateci alla larga!