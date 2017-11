La TV di Samsung 'The Frame' è ora disponibile anche nella variante da 43'

annuncia una nuova variante della sua affascinante, una televisione fatta per essere appesa, con tanto di cornice per mimetizzarsi alla parete come se fosse un normale quadro di arredo.

The Frame è stata annunciata per la prima volta a Marzo, ed è una TV QLED che viene venduta assieme ad una cornice intercambiabile. L'idea è semplice, quando la usate è una normale smart TV in grado di fare tutto quello che fa un normale televisore moderno, quando invece non è in uso, è in grado di mimetizzarsi tranquillamente con l'ambiente, prendendo le sembianze di un quadro grazie all'Art Mode. La TV ha bisogno di un solo cavo, un sistema chiamato da Samsung "Invisible Connection".

I TV The Frame possono essere personalizzati con cornici magnetiche di vario tipo e includono oltre 100 quadri già pronti per essere utilizzati. Finora erano disponibili solo le varianti da 55" e 65", ma un recente annuncio di Samsung ufficializza la nuova variante da 43", con un prezzo molto più abbordabile di 1.300 dollari.

La nuova variante dovrebbe essere a breve commercializzata anche in Italia con un prezzo finale ancora da definire.