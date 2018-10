La TV svizzera non sarà più disponibile in Italia: addio alla Champions League gratis

Negli ultimi anni la televisione svizzera è stata spesso utilizzata dagli utenti per la visione delle partite della Champions League in chiaro ed in maniera completamente gratuita. Arrivano però brutte notizie per tutti coloro che si affidavano al network del piccolo stato europeo per la visione della Coppa dei Campioni.

Secondo quanto riferito da VareseNews, a partire dall'estate 2019 la TV svizzera abbandonerà ufficialmente lo standard televisivo DVB-T, che porterà all'oscuramento dei canali dall'Italia.

La decisione è da imputare al fatto che lo scorso 29 Agosto il Consiglio Federale svizzero ha rilasciato la nuova concessione della SSR, che ha sancito la fine della diffusione dei programmi televisivi via DVB-T entro il 31 Dicembre 2019.

Per gli utenti svizzeri comunque il cambiamento sarà poco drastico, dal momento che nella nazione sono molto diffuse le utenze via satellite, cavo ed IP, che consentono di accedere ad un'offerta di contenuti più ampia ed a contenuti come l'HbbTV ed in alta definizione.

"La concessione dà alla SSR la possibilità di sostituire il secondo programma televisivo nella Svizzera italiana (RSI LA 2) con un'offerta multimediale e di abbandonare la rete televisiva terrestre "Digital Video Broadcasting – terrestrial; DVB-T" al più tardi entro fine 2019. Questa rete viene ormai utilizzata soltanto da poche economie domestiche. La SSR sta preparando le relative misure di comunicazione e consulenza.

In futuro anche la SSR avrà la possibilità di aggregare programmi radiofonici in caso di un calo delle entrate o di rinunciare a singole offerte, purché il mandato di prestazioni continui ad essere adempiuto. Le limitazioni per l'offerta online (riferimento alla trasmissione, divieto di pubblicità online) rimangono invariate" si legge nel comunicato dell'SSR.