La UEFA sembra essersi convinta: VAR in Champions League dal prossimo anno

Gli ultimi due turni di Champions League sono stati caratterizzati da molte polemiche arbitrali. Sotto la lente d'ingrandimento sono finite le sviste arbitrali delle due semifinali della massima competizione per club, che hanno mandato su tutte le furie la Roma ed il Bayern Monaco a causa dei presunti rigori non concessi dagli arbitri.

I due club, sulla scia di quanto fatto dalla Juventus al termine della partita del Bernabeu, hanno invocato a gran voce l'utilizzo della VAR, per evitare errori come quelli delle ultime settimane.

Il sistema VAR è utilizzato già da inizio stagione nel Campionato Italiano e starebbe dando i frutti sperati, nonostante qualche confusione ad inizio stagione. Ad oggi, infatti, il margine d'errore si è ridotto in maniera significativa, così come i tempi delle decisioni. Tutti ricorderanno le lamentele degli allenatori al termine delle prime partite, quando avevano invocato una riduzione dei tempi per favorire lo spettacolo.

Evidentemente però la sperimentazione italiana avrebbe dato i frutti sperati, perchè secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore, la UEFA si sarebbe convinta ad adottarlo anche in Champions League, dalla prossima stagione.

La federazione calcistica europea, infatti, potrebbe decidere di utilizzare il sistema a partire dagli ottavi di finale della prossima Coppa dei Campioni. La scelta non sarebbe casuale in quanto dagli ottavi iniziano le partite ad eliminazione diretta. In questo modo, inoltre, si ridurrebbero anche in maniera sostanziale costi e tempi.

Resta da capire se si tratterà di un tipo di VAR centralizzato (come sarà utilizzato ai Mondiali di Russia 2018), o se si adotterà la stessa tecnologia italiana.