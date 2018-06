La versione di Microsoft Edge per iOs ed Android integrerà Adblock Plus

Microsoft ha intenzione di integrare Adblock Plus all'interno delle versioni del browser web Edge dedicate ad iOs ed Android. Il colosso di Redmond ha già cominciato a mettere in pratica questa nuova politica con la beta dell'app, già disponibile sul sistema operativo mobile di Google a partire dal weekend scorso.

Su iOs è atteso invece in occasione di un programma di test, e verrà rilasciato a breve in dìversione definitiva per tutti gli utenti, sia di Apple che di Google. Vi basterà accedere al menù delle impostazioni di Edge per attivare o disattivare Adblock Plus, che non richiederà quindi nessun add-on e nessuna estensione per funzionare.

La nuova collaborazione stretta tra Microsoft e Ad Block ha portato l'azienda creata da Bill Gates ad integrare le feature di Adblock Plus direttamente all'interno di Edge, in modo simile a quanto fatto da Google con Chrome ed il suo ad block proprietario, che risulta molto più permissivo di quello scelto da Microsoft.

Stando al Google Play Store, Microsoft Edge è stato scaricato più di 5 milioni di volte, un numero di download di molto inferiore ai 100 milioni che può vantare Mozilla con il suo Firefox, e che sembrano una bazzecola se confrontati con quelli fatti registrare da Chrome, il browser installato di default in molti smartphone, che ha ormai sorpassato il miliardo di installazioni. Per quanto riguarda iOs, invece, non ci conoscono con esattezza i numeri mossi dall'app di Edge.