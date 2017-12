La vita sulla Terra potrebbe essere nata nello Spazio, secondo alcuni ricercatori

Negli ultimi decenni gli scienziati si sono più volte interrogati sulla natura della vita sulla Terra, ipotizzando vari possibili scenari e pubblicando molte teorie a riguardo. A gettare ancora più interrogativi sulla questione ci ha il

Nell'ultima pubblicazione, infatti, gli scienziati ipotizzano che la vita come la conosciamo oggi, potrebbe aver avuto origine nello spazio, all'interno del Sistema Solare, per poi svilupparsi sul nostro pianeta.

Lo studio pubblicato dal giornale, e ripreso anche dall'Istituto Nazionale di Astrofisica, sostiene che piccole molecole organiche sarebbero in grado di svilupparsi anche in ambienti gelidi ed esposti a forti radiazioni, appunto come lo spazio.

Tuttavia, è estremamente difficile portare queste condizioni in laboratorio, ma i ricercatori dell'Università di Sherbrooke, in Canada ci sono andati vicini, servendosi di alcune pellicole estremamente sottili di ghiaccio che contengono metano ed ossigeno. In questo modo, sottoponendo le lastre ad un vero e proprio bombardamento di elettroni ed altre radiazioni, hanno potuto osservare le reazioni delle molecole di ghiaccio, che hanno mostrato delle reazioni chimiche che hanno portato alla creazione di altre molecole.

Il tutto è stato effettuato in condizioni di vuoto, che sono necessarie per riprodurre quanto più fedelmente possibile le condizioni a cui si trova la materia fuori dall'atmosfera del nostro pianeta.

Si tratta della prima volta che viene portato a termine uno studio sugli elettroni secondari a bassa energia.

Nello studio, visualizzabile per intero a questo indirizzo, si legge che le lastre sottoposte al bombardamento di elettroni secondari hanno portato alla creazione di molecole di acetilene, etano e propilene, e sono anche stati trovati collegamenti con altre molecole organiche come metanolo, formaldeide ed acido acetico.